На Русановской набережной в Киеве утром сгорел неработающий дебаркадер – ГСЧС
Пожар произошел ранним утром в четверг на неработающем дебаркадере, который находился на Русановской набережной в Киеве. Надстройка сооружения сгорела полностью, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре на пришвартованном к берегу дебаркадере поступило к спасателям в 04.58. Огонь распространился на площадь 350 кв.м. По словам охранника, сооружение не было в эксплуатации из-за ремонтных работ.
"В результате пожара надстройка дебаркадера сгорела полностью. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
Пожар локализован в 06.09, ликвидирован в 06.33. Причина возникновения пожара устанавливается.