События

09:33 14.09.2017

На Русановской набережной в Киеве утром сгорел неработающий дебаркадер – ГСЧС

Пожар произошел ранним утром в четверг на неработающем дебаркадере, который находился на Русановской набережной в Киеве. Надстройка сооружения сгорела полностью, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на пришвартованном к берегу дебаркадере поступило к спасателям в 04.58. Огонь распространился на площадь 350 кв.м. По словам охранника, сооружение не было в эксплуатации из-за ремонтных работ.

"В результате пожара надстройка дебаркадера сгорела полностью. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 06.09, ликвидирован в 06.33. Причина возникновения пожара устанавливается.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Арестован второй участник событий на ПП "Шегини"

Боевики ОРДО обстреляли район у Донецкой фильтровальной станции

Боевики за сутки 25 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен

Суд арестовал одного из участников прорыва Саакашвили через границу

Украина планирует просить об экстрадиции осужденного в аннексированном Крыму Чийгоза

ПОСЛЕДНЕЕ

СММ ОБСЕ к концу сентября планирует установить еще 4 видеокамеры на КПВВ и на горе князя Игоря

Онищенко заявил о намерениях идти в президенты в 2019 году

В Одессе ночью в ходе конфликта один из его участников бросил гранату

Генсеком Всемирной организации туризма при ООН стал представитель Грузии

Первый замначальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци" задержан при получении крупной взятки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5577.html
РЕКЛАМА