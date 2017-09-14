На Русановской набережной в Киеве утром сгорел неработающий дебаркадер – ГСЧС

Пожар произошел ранним утром в четверг на неработающем дебаркадере, который находился на Русановской набережной в Киеве. Надстройка сооружения сгорела полностью, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на пришвартованном к берегу дебаркадере поступило к спасателям в 04.58. Огонь распространился на площадь 350 кв.м. По словам охранника, сооружение не было в эксплуатации из-за ремонтных работ.

"В результате пожара надстройка дебаркадера сгорела полностью. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 06.09, ликвидирован в 06.33. Причина возникновения пожара устанавливается.