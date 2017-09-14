Первый замначальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци" задержан при получении крупной взятки

Оперативники Службы безопасности Украины задержали в среду первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ПАО "Укрзализныця" Джакели Вахтанги в момент получения крупной взятки, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Несколько часов назад оперативники СБ Украины задержали на горячем первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ПАО "Укрзализныця" Джакели Вахтанга при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 70000 долларов США за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в ПАО "Укрзализныця". При этом, за решение данного вопроса Джакели В. планировал получить неправомерную выгоду в сумме 300000 долларов США", - написал Ю.Лавренюк на странице в Фейсбуке в среду вечером.

Он отметил, что о необходимости увольнения "этой одиозной личности" из ПАО "Укрзализныця" министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял неоднократно.

Замминистра также констатировал, что сегодняшняя история – "едва ли не первый пример совместной работы департамента безопасности ПАО "УЗ" и правоохранителей".

В свою очередь, пресс-центр СБУ информирует о задержании высокопоставленного чиновника "Укрзализныци" - первого заместителя начальника одного из департаментов ПАО.

"Правоохранители установили, что чиновник при "поддержке" недавнего топ-менеджмента "Укрзализныци" требовал 300 тысяч долларов США за решение вопроса о назначении на руководящую должность в одном из филиалов общества. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в качестве предоплаты кандидату было предложено передать 70 тысяч американских долларов", - говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника в одном из киевских ресторанов во время получения первого "транша".

Открыто уголовное производство по ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба "Укрзализныци" также подтвердила факт задержания чиновника.

Как отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, руководство компании оказывает всестороннее содействие в расследовании других эпизодов противоправной деятельности задержанного. Продолжаются следственные действия.

Фамилию задержанного СБУ и ПАО "Укрзализныця" не называют.

В то же время, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке изложил некоторые данные этой истории, в частности, назвал фамилию задержанного.

"…задержали … первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ПАО "Украинская железная" Джакели Вахтанги, при получении первой части неправомерной выгоды в сумме 70000 долларов США за решение вопроса о назначении гражданина Украины на одну из руководящих должностей в ПАО "Укрзализныця". Задержанный - гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством УЗ", - сообщил генпрокурор.