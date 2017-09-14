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09:00 14.09.2017

Депутат Киевсовета задержан по подозрению в присвоении земли – НАБУ

Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали депутата Киевского городского совета и его сообщника по подозрению в незаконном присвоении земли в столице, сообщает пресс-служба НАБУ.

"По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн. грн.", - говорится в сообщении на официальной странице НАБУ в Фейсбук.

Незаконное завладение землей происходило с использованием предприятия, основанного подельником депутата, в уставны фонд которого вносились земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности.

"Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют необходимые следственные действия с целью получения дополнительных доказательств, установления других возможных участников коррупционной схемы, а также разоблачения других эпизодов незаконного завладения земельными участками на территории г. Киев… Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016", - отмечают в сообщении.

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