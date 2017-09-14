США выступают за введение миротворцев на всей оккупированной территории Донбасса – Госдеп

США выступают за размещение миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории, включая украинско-российскую границу, и предоставление им широкого мандата, заявила спикер Государственного департамента США Гедер Науерт.

"Хочу четко подчеркнуть, что любые такие силы должны иметь широкий мандат - обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы и включая границу с Россией, для того, чтобы избежать углубления или закрепления разделения Украины", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Согласно заявлению Г.Науерт, с точки зрения США, введение миротворческого контингента в таком формате будет способствовать восстановлению суверенитета и целостности Украины.

"Наша цель проста: мы бы хотели восстановления территориальной целостности Украины и также защиты украинцев, независимо от их религии, национальности или языка", - сказала спикер.

Кроме того, Г.Науерт отметила нежелание РФ участвовать в улучшении ситуации с безопасностью на оккупированном Донбассе.

"Мы неоднократно призывали Россию обеспечить настоящий и прочный режим прекращения огня. Мы бы хотели, чтобы она пошла на разведение сил вдоль линии контакта, вывела тяжелые вооружения и позволила полный, беспрепятственный и безопасный доступ международным наблюдателям, включая международную границу", - отметила она.