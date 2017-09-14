Боевики за сутки 25 раз обстреляли позиции сил АТО, один военнослужащий ранен

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки совершили 25 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За минувшие сутки в районе проведения АТО интенсивность вражеских обстрелов несколько уменьшилась. В то же время основная активность врага, уже по типичной тактике, была зафиксирована в темное время суток, после 18 часов… Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 25 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Во время боевых действий один наш военный получил ранения. В нескольких случаях, когда обстрелы противника несли прямую угрозу жизни наших защитников, силы АТО в ответ открывали огонь на поражение", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в "Фейсбук".

На Донецком направлении боевики обстреливали окрестности Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения. Также боевики обстреливали окрестности Песок, Камянки и Зайцево.

На Приморском направлении боевики из гранатометов обстреливали опорные пункты ВСУ вблизи Водяного, из вооружения БМП – вблизи Гнутово, из стрелкового вооружения – близи Марьинки и Широкино.

На Луганском направлении боевики применяли зенитные установки вблизи Крымского и гранатометы близи Станицы Луганской.