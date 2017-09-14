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07:12 14.09.2017

Подготовку КНДР к возможному ракетному пуску в ближайшие дни зафиксировала разведка США - СМИ

Американская разведка зафиксировала подготовку КНДР к возможному ракетному пуску в ближайшие дни, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на трёх военных высокопоставленных источников.

"Северные корейцы были замечены за перемещением мобильных ракетных пусковых установок и подготовкой защищённых стартовых позиций в последние 48 часов", - сообщили телеканалу источники.

В понедельник СБ ООН единогласно поддержал ужесточение санкций против КНДР

Документ налагает запрет на закупку северокорейской текстильной продукции, продажу стране газового конденсата, а также предусматривает досмотр грузовых судов, входящих и покидающих порты Северной Кореи.

Резолюция вводит ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР - максимум 500 тыс. баррелей до конца этого года и не более 2 млн баррелей в год, начиная с января 2018 года.

Резолюция запрещает странам-членам ООН выдавать разрешение на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклеаризации.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что не считает одобренные СБ ООН дополнительные санкции против КНДР существенным событием.

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