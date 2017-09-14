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05:31 14.09.2017

Обвинительный акт в отношении женщины-снайпера террористов "ДНР" направлен в суд – прокуратура

Прокуратура Донецкой области завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении женщины-снайпера из террористических формирований т.н. "ДНР", ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что жительница. Донецка в 2014-2015 годах, будучи снайпером в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования Казачий союз "Область Войска Донского" террористической организации "ДНР", осуществляла вооруженную охрану членов вышеупомянутой группы и обеспечивала выполнение последними различных задач", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры Донецкой области.

Кроме того, ей вменяется участие в мародерстве и разграблении жилых помещений на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Женщина была задержана сотрудниками Службы безопасности Украины в июне 2017 года.

"Сейчас обвинительный акт прокуратурой направлен для рассмотрения в Красноармейский районный суд Донецкой области. За совершение указанного преступления (участие в террористической организации, ч.1 ст.258-3 УК Украины - ИФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет", - отмечают в сообщении.

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