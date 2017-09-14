Дело почтальона, которая сымитировала разбойное нападение на себя, предано в суд - прокуратура

Волчанский отдел Чугуевской местной прокуратуры Харьковской области направил в Волчанский районный суд в обвинительный акт в отношении 53-летней сотрудницы местного отделения почты, которая сымитировала разбойное нападение на себя, чтобы завладеть деньгами из кассы.

Как сообщает пресс-служба, женщине инкриминируется заведомо ложное сообщение о совершении преступления, дача заведомо ложных показаний и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 191 УК Украины).

В ходе досудебного расследования было установлено, что в мае этого года, находясь на рабочем месте, почтальон сымитировала разбойное нападение на себя. Она рассыпала по полу и на рабочее место стиральный порошок, разбросала по помещению различные предметы и связала себе скотчем ноги и руки. После этого позвонила своему мужу и сообщила, что ее неизвестные совершили разбойное нападение. Он вызвал сотрудников полиции. Полицейским женщина рассказала, что на нее напали и похитили из кассы более 5 тыс. грн. Однако в ходе расследования правоохранители выяснили, что разбой вымышленный и инсценирован, а деньги женщине понадобились, чтобы отдать долг почтальону того же отделения связи.