События

22:24 13.09.2017

Нацгвардия и Нацполиция плодотворно сотрудничают по вопросам безопасности на Донбассе - Аллеров

Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров высоко оценивает уровень сотрудничества с Нацполицией по вопросам безопасности на Донбассе, но отмечает, что количество совместных задач не уменьшается.

"Задачи, выполняемые в зоне АТО подразделениями полиции и Нацгвардии, не уменьшаются, совместная работа проводится по всем направлениям в Донецкой и Луганской областях. Она направлена на обеспечение общественного порядка, профилактики преступности", - сказал он журналистам в Донецкой области в среду.

Отвечая на вопрос о вероятности увеличения привлечения подразделений военнослужащих Нацгвардии к выполнению задач в зоне АТО, Ю.Аллеров сказал: "В случае активизации боевых действий мы привлечем наших резервистов, которые уже прошли службу в "Азове" и других подразделениях Нацгвардии, которые смогут быть привлечены немедленно и поставлены под ружье, и он и готовы будут выполнять задачи в случае активизации боевых действий".

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что вызов в прифронтовых регионах один, это вопрос безопасности.

"В этой связи нам необходимо организовать взаимодействие между Нацполицией и Нацгвардией и остальными подразделениями для обеспечения безопасности граждан и государства на Донбассе", - сказал С.Яровой.

Среди проблем он назвал обеспечение всем необходимым переселенцев, обеспечение жильем сотрудников правоохранительных органов и вопросы логистики.

Отвечая на вопрос о вероятности возвращения военнослужащих полка специального назначения "Азов" на первую линию обороны в зоне АТО, первый замглавы МВД сказал: "Решение принимает руководитель антитеррористической операции, поэтому личный состав и Нацгвардии и Нацполиции полностью зависит от такого решения".

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