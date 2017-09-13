Украинская сторона призвала Совет Европы принять меры по освобождению удерживаемого в РФ Павла Гриба

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал комиссара СЕ по правам человека принять меры по освобождению похищенного в Беларуси и удерживаемого в РФ гражданина Украины Павла Гриба.

"На Комитете министров Совета Европы рассказал о похищении П.Гриба и призывал Комиссара по правам человека принимать меры для его освобождения", - написал Д.Кулеба в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

"Напомнил об Асееве, Семене, Сущенко, Чийгозе, о преследовании УПЦ КП в Крыму. СЕ должен действовать. Мягкая реакция = более жестокие репрессии в РФ", - добавил он.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

Посольство Украины в Минске направило ноту в Министерство иностранных дел Беларуси с целью выяснения местонахождения П.Гриба. В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили, что П.Гриб пересекал государственную границу Беларуси 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке, информация об этом направлена в Госпогранслужбу Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно местонахождения, условий содержания и состояния здоровья П.Гриба. Позднее И.Гриб обратился в силовые структуры Беларуси (прокуратура и органы МВД в Гомельской области) и России (Следственный комитет РФ) с заявлениями о содействии в розыске и возвращении его сына.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.