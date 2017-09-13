События

19:24 13.09.2017

Комитет Рады по правам человека проведет в октябре совместное заседание с комитетом по правам человека Европарламента - Немыря

Комитет Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений проведет в Брюсселе 12 октября совместное заседание с комитетом по правам человека Европарламента, где обсудит в том числе нарушение прав человека в оккупированном Крыму и на неподконтрольном Донбассе, сообщил глава комитета Григорий Немыря.

"12 октября в Брюсселе впервые в истории состоится совместное заседание комитета по правам человека Верховной Рады, членами которого являются мои друзья, товарищи и коллеги Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев (глава и экс-глава Меджлиса крымскотатарского народа – ИФ), с комитетом по правам человека Европейского парламента. Одним из вопросов повестки дня этого заседания будет нарушение прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе", - сообщил Г.Немыря на митинге в поддержку осужденного в аннексирована Крыму замглаы Меджлиса Ахтема Чийгоза, который состоялся в среду в Киеве.

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