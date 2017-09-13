Сало в Киеве стоит втрое дороже, чем в Тернопольской области

Цена сала за первую декаду сентября в Украине выросла на 6,9% - в среднем до 54,91 грн за кг, сообщила Государственная служба статистики в среду.

Согласно данным Госстата, дороже всего этот национальный продукт сегодня обходится киевлянам – 104,13 грн за кг, следом идет Киевская область – 63,73 грн.

В то же время в Тернопольской области, согласно данным Госстата, сало можно купить всего за 32,01 грн, за неделю его цена там осталась без изменений.

Что касается других мясных продуктов, цены на которые также росли в последние месяцы, то свинина за первую декаду сентября подорожала на 2,8% - в среднем до 103,95 грн за кг, куриные тушки – на 2%, до 55,01 грн, и говядина – на 1,4%, до 109,81 грн.

Ни по одному из этих продуктов нет такого существенного разброса цен между регионами, как по салу, – максимальная разница составляет 8-31%.

По данным Госстата, за год сало в стране подорожало на 49,6%, свинина – на 45,3%, курица – на 35,8% и говядина – на 33,2%.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман 8 сентября заявил об ожидаемом скором снижении цен на мясную продукцию.

"Подчеркиваю: наша с вами задача - в 2018 году начать наращивать в стране мощности животноводческого комплекса, животноводства, птицеводства. Сегодня мы реально серьезный экспортер. Наша задача – достичь, и, думаю, в ближайшие буквально недели, достигнем снижения цены на мясопродукты в стране", - сказал премьер в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Согласно данным Госстата, потребительские цены в Украине в августе снизились на 0,1%, однако в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) инфляция ускорилась до 16,2%, а с начала года составила 8,1%.

Правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 11,2%.

Рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году, совпав с прогнозами Нацбанка и правительства.