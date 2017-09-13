КДК прокуроров открыла дисциплинарные производства в отношении Луценко и Матиоса

Член Квалификационно-дисциплинарной комиссии (КДК) прокуроров Анатолий Коваленко, рассмотрев дисциплинарную жалобу ряда граждан, открыл дисциплинарные производства в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко и главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на соответствующее решение от 7 августа.

Согласно дисциплинарной жалобе, Ю.Луценко и А.Матиосу вменяются публикации в социальных сетях (Facebook) сообщений, нарушающих презумпцию невиновности. В соответствии с законом Украины "О прокуратуре" публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности.

В дисциплинарной жалобе содержатся гиперссылки на соответствующие посты генпрокурора и главного военного прокурора, в которых, в частности, указаны фамилии подозреваемых, задержанных и даже паспортные данные.

Как известно, в отношении А.Матиоса КДК прокуроров ранее открыла дисциплинарное производство из-за размещения им на персональной странице в Facebook информации с применением нецензурной лексики.