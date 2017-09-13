На все руководящие должности в Нацполиции будут назначаться лишь офицеры, участвовавшие в АТО

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявляет, что на все руководящие должности в Национальной полиции Украины будут приглашаться лишь офицеры, которые участвовали в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"По решению министра внутренних дел Украины, главы Национальной полиции все руководители полиции областей должны пройти через зону проведения антитеррористической операции. На все руководящие должности Нацполиции мы приглашаем офицеров, которые принимали непосредственное участие в подразделениях в зоне проведения АТО", - отметил С.Яровой во время рабочего совещания в г.Мариуполь Донецкой области в среду.