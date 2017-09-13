События

18:40 13.09.2017

На все руководящие должности в Нацполиции будут назначаться лишь офицеры, участвовавшие в АТО

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявляет, что на все руководящие должности в Национальной полиции Украины будут приглашаться лишь офицеры, которые участвовали в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"По решению министра внутренних дел Украины, главы Национальной полиции все руководители полиции областей должны пройти через зону проведения антитеррористической операции. На все руководящие должности Нацполиции мы приглашаем офицеров, которые принимали непосредственное участие в подразделениях в зоне проведения АТО", - отметил С.Яровой во время рабочего совещания в г.Мариуполь Донецкой области в среду.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд арестовал одного из участников прорыва Саакашвили через границу

Украина планирует просить об экстрадиции осужденного в аннексированном Крыму Чийгоза

В польской оппозиции призывают временно отстранить министра обороны из-за слухов о его связях с разведкой РФ

Чийгоз обратился к митингующим, вышедшим его поддержать

СБУ проводит обыски у главы киевской областной ячейки "Батькивщины"

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет Рады по правам человека проведет в октябре совместное заседание с комитетом по правам человека Европарламента - Немыря

Трамп заявил о необходимости срочных налоговых реформ после обрушившихся на США разрушительных ураганов

Сало в Киеве стоит втрое дороже, чем в Тернопольской области

Боевики с полуночи 5 раз открывали огонь в зоне АТО

КДК прокуроров открыла дисциплинарные производства в отношении Луценко и Матиоса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
чехлы для мобильных телефонов цены
РЕКЛАМА