События

18:35 13.09.2017

В польской оппозиции призывают временно отстранить министра обороны из-за слухов о его связях с разведкой РФ

Оппозиционная польская партия Гражданская платформа призвала премьер-министра Беату Шидло временно отстранить от власти министра обороны Антония Мацеревича из-за информации о том, что он мог сотрудничать с российскими военными разведывательными структурами, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель партии Божена Каминская заявила агентству, что члены парламента от этой партии "чрезвычайно обеспокоены" информацией о возможных связях А.Мацеревича с Россией.

В книге польского журналиста Томаша Пятека, занимающегося расследованиями, в частности, говорится, что нынешний министр обороны якобы имел связи с сотрудником разведслужб еще в советские времена. В партии полагают, что если информация Т.Пятека соответствует действительности, то А.Мацеревича не стоит оставлять на министерском посту.

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