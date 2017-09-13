В Чернигове прошла акция "Профсоюзное наступление"

Акция "Профсоюзное наступление", которая прошла под зданием Черниговской областной государственной администрации в среду, смогла заблокировать назначение руководителя департамента агропромышленного развития Юрия Павлишена на новую должность, заявляет руководитель Независимых профсоюзов Украины Сергей Павленко.

"Он (Ю.Павлишен – ИФ_ известен всем из-за уголовных дел в Ветеринарной службе, сейчас возглавляет департамент агропромышленного развития в администрации. Непонятно, как выполняется закон "Об очистке власти"? Почему этот человек сегодня занимает высокую должность? Его соратник уже получил за свои дела в Ветслужбе 6 лет, а Павлишен – только хорошую должность в ОГА. Поэтому мы требуем его отставки его с должности", – заявил С.Павленко.

Также он заявил, что профсоюзы требуют от главы обладминистрации не допустить Ю.Павлишена к конкурсу на должность руководителя Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей области. "Мы убеждены, что он должен претендовать только на место за решеткой. Поэтому требуем от председателя ОГА не допустить того, чтобы этот человек работал в администрации или возглавляла другие важные для области структуры", – добавил С.Павленко.

Как сообщает пресс-служба "Профсоюзного наступления", в акции с требованием уволить Ю.Павлишена с должности и недопущении его к конкурсу на новую должность участвовали сотни представителей профсоюзных организаций.

Требования об освобождении чиновника и недопущении его к конкурсу в среду были переданы главы Черниговской обладминистрации.