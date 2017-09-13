События

17:55 13.09.2017

Глава крупнейшего в мире поставщика мяса JBS арестован по подозрению в инсайдерских сделках

Генеральный директор крупнейшего поставщика мяса в мире JBS Уэсли Батишта арестован бразильской полицией в рамках расследования его участия в инсайдерских сделках.

По мнению властей, У.Батишта, сын основателя компании Хосе Батишты, осуществлял незаконные торговые сделки с валютой и бумагами своей компании в апреле и мае 2017 года, пользуясь конфиденциальной информацией, недоступной другим участникам рынка.

Тремя днями ранее по другому делу был арестован его брат, Джосли Батишта, ранее занимавший в компании пост председателя совета директоров.

В материалах суда утверждается, что братья заработали на инсайдерских валютных сделках в паре доллар/бразильский реал до того, как они и другие члены руководства компании сделали признательные заявления о коррупционных схемах и обнародовали сенсационные аудиозаписи.

В апреле, до этих публикаций, топ-менеджеры JBS и ее холдинговой компании J&F Investimentos якобы приобрели около $1 млрд, рассчитывая на падение реала, и продали акции JBS с прибылью в 328 млн реалов ($105 млн). Это примерно в полтора раза больше суммы штрафа, который они заплатили по досудебной сделке с властями.

Акции JBS на торгах в Сан-Паулу дешевеют на 0,6%.

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