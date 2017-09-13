События

17:13 13.09.2017

Президент ввел нового главу СВР Божка в состав СНБО

Президент Украины Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) новоназначенного руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины Егора Божка.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента в среду.

Как сообщалось, П.Порошенко указом от 13 сентября назначил Е.Божка главой Службы внешней разведки. До этого временно исполнял обязанности главы СВР Игорь Разинков. Президент уволил его с этой должности также в среду.

Е.Божок с июня 2015 года исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

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