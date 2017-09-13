События

17:08 13.09.2017

Французских сенаторов на Донбассе будут сопровождать Тука, представители Рады и МИД Украины

Представители Сената и МИД Франции посетят с рабочим визитом Донецкую область в составе совместной делегации с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгием Тукой, представителями Верховной Рады и Министерства иностранных дел Украины.

"Цель визита - ознакомление с безопасностной и социально-экономической ситуацией в зоне конфликта", - сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Визит состоится в четверг, 14 сентября. По его итогам с 18.15 до 19.00 того же дня в помещении Донецкой обладминистрации в г.Краматорск запланировано проведение пресс-конференции, в которой примут участие Г.Тука, глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский, первый секретарь посольства Украины во Франции Сергей Шаблий, первый секретарь посольства Франции в Украине Флориан Глоаген, а также сенаторы Эрве Море (Herve Maurey, председатель группы дружбы "Франция-Украина" в Сенате), Жан Ив Леконт (Jean-Yves Leconte) и Жак Лежандр (Jacques Legendre).

Как сообщалось, французские сенаторы уже провели ряд встреч с руководством Украины в Киеве. Это не первый их визит в Украину, но они впервые посетят Донбасс, где намерены ознакомиться с политикой безопасности и гуманитарной ситуацией.

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