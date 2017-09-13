Для решения гендерных вопросов в Украине необходимо ратифицировать Стамбульскую конвенцию и принять ряд законов

Гендерные вопросы являются актуальными для Украины, и первоочередными шагами в их решении должны стать ратификация Верховной Радой Украины Стамбульской конвенции, принятие законопроектов по обеспечению прав в избирательном процессе и при прохождении воинской службы, свидетельствуют результаты экспертного опроса.

Согласно опросу, проведенному Институтом социальных технологий "Социополис" по заказу общественной организации Лига защиты прав женщин "Гармония равных", и презентованному в среду на пресс-конференции в Киеве, эксперты считают важным гендерный вопрос для Украины (8,9 по 10-балльной шкале), также 90% опрошенных называют недооцененной важность гендерных проблем.

Наиболее актуальными проблемами, согласно данным опроса, является домашнее насилие (9 баллов) и баланс соотношения женщин и мужчин в органах государственной власти (8,8 баллов)

Также эксперты отметили актуальность проблемы деления профессий на "мужские" и "женские", которое приводит к трудовой дискриминации, как мужчин, так и женщин. С этим разделением также связана и проблема обеспечения благоприятных условий для построения женщиной военной карьеры. Так, уровень благоприятности в этом вопросе эксперты оценивают в 3,9 баллов.

В 5,5 баллов из 10-ти оценили эксперты уровень гендерного баланса украинского законодательства. В связи с этим они назвали конкретные законодательные инициативы, которые требуют первоочередного рассмотрения. Так, половина экспертов указали на необходимость ратификации и имплементации международных документов, в частности, Стамбульской конвенции 2011 года, которая направлена на предотвращение насилия и ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин. 45% опрошенных отметили необходимость принятия гендерно ориентированной реформы избирательного законодательства – введения и соблюдения гендерных квот в избирательных списках, расширения квотирования в сферах политики и государственного управления.

Каждый четвертый эксперт указал на необходимость снятия законодательных ограничений для женщин на какие-либо профессии.

Отмечая распространенность в Украине дискриминационных практик на рынке труда, эксперты указали, что это касается сферы политики и государственного управления (22%), административной деятельности на руководящих должностях (17%). Также 96% экспертов в целом подчеркнули недостаточный уровень присутствия женщин в органах государственной власти и украинской политике.

Вместе с тем, 82% экспертов признали, что в украинском обществе существует и нарушение принципа гендерного равенства в отношении мужчин. Среди тех респондентов, которые отметили эту проблему, 39% указали, что эти нарушения проявляются в дискриминации в сфере судопроизводства, в частности, при рассмотрении дел об опеке после развода. 28% респондентов указали на дискриминацию мужчин в "женских" профессиях и при назначении социальной помощи, 22% отметили существование гендерных стереотипов и гипертребований общества и женщин.

Среди первоочередных законопроектов, которые нужно принять, опрошенные эксперты называли следующие проекты законов: о преодолении и профилактике сексизма в рекламе и образовании (15%), о дополнительной защите одиноких матерей и одиноких отцов (10%), об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении воинской службы в Вооруженных силах Украины (10%).

В целом, по мнению экспертов, ситуация в гендерной сфере в Украине за последние три года не ухудшилась, но и не претерпела позитивных изменений.

При исследовании было опрошено 25 экспертов с 7 июня по 21 июля 2017 года.