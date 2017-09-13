В Луцке погибла женщина в шахте лифта

В Луцке в доме на проспекте Молодежи в шахте лифта погибла 28-летняя местная жительница, полиция начала уголовное производство.

Как сообщает в среду сектор коммуникации полиции Волынской области, происшествие произошло 12 сентября около 20:00.

"В связи с технической неисправностью 28-летнюю местную жительницу зажало между кабиной и шахтой лифта, в результате чего женщина погибла", - сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2-х до 5-х лет лишения свободы.