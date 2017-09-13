В квалификации событий на ПП "Шегини" добавилась еще одна статья

В рамках расследования уголовного производства по факту событий на контрольном пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе следователи добавили правовую квалификацию по еще одной статье Уголовного кодекса Украины, - ч.3 ст.296 (хулиганство).

Как сообщает в среду Отдел коммуникации полиции Львовской области, для проведения досудебного расследования на базе полиции Львовщины создана объединенная следственная группа. Сейчас полицейские опрашивают очевидцев и участников событий, имевших место 10 сентября на таможенном переходе "Шегини" во Львовской области. Среди этих граждан - жители нескольких областей страны, в частности - Закарпатской, Херсонской, Полтавской областей и тому подобное.

"Одного из жителей Херсонщины следователи пригласили для дачи объяснений по факту своего участия в массовом мероприятии на пункте пропуска "Шегини". Мужчина отказался давать объяснения на основании ст.63 Конституции Украины. Поэтому следователями ему вручена повестка для вызова его на другой день", - отметили в ведомстве.

Согласно Уголовному кодексу Украины, действия, предусмотренные чю.3 ст.296 УКУ "Хулиганство" наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Ранее сообщалось, что следователи квалифицируют события в ПП "Шегини" по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.2 ст.342 (сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей), ч.4 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст.293 (групповое нарушение общественного порядка).

Кроме того, Государственная пограничная служба Украины составила 15 административных протоколов по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Среди лиц, в отношении которых составлены административные материалы, - четыре представителя СМИ и 10 иностранных граждан.

Как сообщалось, 10 сентября лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у ПП "Шегини (Львовская обл.), прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы с группой лиц, в том числе народными депутатами.

Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Отмечено, что на место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая вместе с Национальной полицией установит все обстоятельства происшествия и даст правонарушению квалификацию.

М.Саакашвили в настоящее время находится во Львове. Во вторник, 12 сентября, он подписал возражение адвокатов к протоколу о незаконном пересечении границы, а затем и сам протокол. Судебное рассмотрение протокола рассмотрит Мостиский районный суд Львовской области в понедельник, 18 сентября. М.Саакашвили должен прибыть в суд для рассмотрения протокола о незаконном пересечении границы. 13 сентября вечером ожидается прибытие М.Саакашвили в Черновцы, где запланирована его первая встреча с людьми в рамках ранее объявленного им всеукраинского тура.