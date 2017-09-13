Количество туристов в Украину в I полугодии возросло почти на 9%

Количество туристов, въехавших в Украину, в январе-июне 2017 года возросло на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 6,3 млн человек.

Такие обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на основе анализа данных Государственной пограничной службы Украины.

В МЭРТ уточнили, что Всемирная туристическая организация ООН относит к числу туристов лиц, которые пересекли границу со служебной, деловой, частной, религиозной целью, а также с целью туризма и обучения, культурного и спортивного обмена, транзитом и прочее. Туристы, определяющие цель своей поездки "в личных целях", также входят в общее количество туристов.

"В первом полугодии 2017 количество туристов, путешествующих "в личных целях", увеличилось на 300 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сообщили в МЭРТ.

При этом, по данным ведомства, в январе-июне 2017 года с целью "туризм" в Украину въехало 19,2 тыс. человек.

"Эта цифра не отражает реального положения вещей, так как рассчитывается только по данным, которые предоставляются гражданами на пунктах пересечения границы. Понятие "турист" охватывает широкий круг людей, чем те, кто определяет цель своей поездки туристической", - считают в МЭРТ.

Больше всего туристов в Украину в первом полугодии 2017 года приезжали из Молдовы (2,013 млн человек), Беларуси (1,048 млн человек) и РФ (620 тыс. человек).

В ТОП-10 стран по количеству приехавших в Украину туристов также Венгрия (608 тыс. человек), Польша (552,983 тыс. человек), Румыния (400 тыс. человек), Словакия (168,854 тыс. человек), Турция (115,451 тыс. человек), Израиль (99,852 тыс. человек) и Германия (87,564 тыс. человек).

Снижение турпотока было зафиксировано только из Польши (на 0,5%) и Словакии (на 18,3%).

Как сообщалось, по итогам 2016 года возобновился рост въездного турпотока - в Украину въехало 13,6 млн иностранцев, что на 5,6% больше, чем в 2015 году. В 2015 году количество иностранных туристов в Украину сократилось на 1,3% (0,2 млн чел.) по сравнению с 2014 годом – до 12,9 млн чел.