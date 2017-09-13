Назначен замглавы Нацполиции

Приказом министра внутренних дел Арсена Авакова на должность заместителя руководителя Национальной полиции - начальника Главного следственного управления назначен полковник полиции Виталий Невгад.

"Службу новоназначенный заместитель главы Нацполиции в правоохранительных органах начал в 1994 году в Белоцерковском горуправлении милиции. С 2010 года работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД в Киевской области. В зоне проведения антитеррористической операции - с декабря 2014 года", - сообщает в среду днем Департамент коммуникации МВД Украины.