Решение об аресте Павла Гриба до 17 октября было заочным

Решение об аресте украинца Павла Гриба до 17 октября было заочным, сообщил российский адвокат Андрей Сабинин в комментарии "Радио Свобода".

"Документа я такого не видел. Но судя по информации, этот арест - заочный, до 17 октября ... Он (Павел Гриб - ред.) Не может быть не арестован, поскольку он находится в СИЗО. Арестовывали без него. Он на момент вынесения этого решения, очевидно, ничего не знал. Первое, о чем он узнал, это процедура, связанная с его задержанием. На руках у него ни одного документа нет", - сказал А.Сабинин.

Он добавил, что не владеет новой информацией от П.Гриба, потому что виделся с ним только раз, однако доступ к подзащитному у него есть.

"Доступ у меня к нему есть. Сейчас этой проблемы уже нет, она была, но уже решена", - сказал адвокат.

А.Сабинин отметил, что пока не может документально отследить, какие действия следователей по делу П.Гриба были осуществлены.

"Пока я не ознакомлюсь с материалами дела и протоколом действий, о чем я уже говорил следователям, я сам этой хронологии знать не буду, а устно мне этого никто не скажет", - добавил он.

Ранее информагентство "ТАСС" сообщило, что украинец П.Гриб, согласно решению Октябрьского суда Краснодара от 17 августа арестован сроком на 2 месяца - до 17 октября.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

Посольство Украины в Минске направило ноту в Министерство иностранных дел Беларуси с целью выяснения местонахождения П.Гриба.

В Государственном пограничном комитете Беларуси подтвердили, что П.Гриб пересекал государственную границу Беларуси 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке, информация об этом направлена в Госпогранслужбу Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой относительно местонахождения, условий содержания и состояния здоровья П.Гриба.

Позднее И.Гриб обратился в силовые структуры Беларуси (прокуратура и органы МВД в Гомельской области) и России (Следственный комитет РФ) с заявлениями о содействии в розыске и возвращении его сына.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.