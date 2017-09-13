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14:29 13.09.2017

Начальником полиции Донетчины назначен возглавлявший полицию Хмельницкой области генерал Семенишин

Генерал полиции 3-го ранга Николай Семинишин, ранее возглавлявший Главное управление Национальной полиции Украины в Хмельницкой области, назначен начальником ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как сообщает в среду Департамент коммуникации МВД Украины, нового начальника представили во время совещания с личным составом Донецкого ГУНП, состоявшейся под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

"Я считаю, что генерал Семенишин будет способствовать более эффективному решению всех проблемных вопросов, которые будут поставлены в этом непростом регионе. Надеюсь на ваш профессионализм и желание выполнять свои обязанности", - отметил в ходе совещания С.Яровой.

Новоназначенный начальник полиции Донетчины напомнил, что основной девиз полиции Украины - "Служить и защищать". "Я надеюсь, что все поддержите основной девиз полиции Донецкой области -" Служить, защищать и побеждать ", - добавил он, подчеркнув, что в своей работе будет пытаться использовать опыт, приобретенный во время работы в полиции Хмельницкой области.

"Сейчас я вижу очень много проектов, которые можно предложить. Например, проект по профилактике подростковой преступности ", - подытожил Н.Семинишин.

Н.Семенишин родился 25 ноября 1969 на Хмельнитчине. Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. Впоследствии работал в подразделениях уголовного розыска и на руководящих должностях подразделений правоохранительных органов в Западной Украины.

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