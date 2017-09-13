События

14:26 13.09.2017

В ближайшие сутки утром будет прохладно, днем – сухо и тепло

В Украине в ближайшие сутки 14 сентября днем будет преобладать сухая и теплая воздушная масса, ночью и утром, кроме юга, прохладно.

Осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 5-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 21-26°, в южной части ночью 12-17°, днем 24-29°.

В Киеве 14 сентября без осадков. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 сентября самая высокая температура днем была 30,8° в 1903 году, самая низкая ночью 2,8° в 1929 году.

В Украине 15 сентября переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах и Прикарпатье местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 19°; днем в западных и северных областях 19-24°, на остальной территории 25-30°.

В Киеве 15 сентября без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

По состоянию на 13 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 20-24°, в Днепре в районе Киева 18°.

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