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13:14 13.09.2017

Юнкер выступает за объединение постов председателей Европейского Совета и Еврокомиссии

Европейский союз прибавит в своей эффективности, если объединить функции председателей Европейского Совета и Европейской комиссии, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер в Страсбурге в среду.

"Это предложение вовсе не направлено на моего отличного друга Дональда (Туска, председателя Евросовета - ИФ), с которым я с удовольствием, тесно и во взаимосогласии сотрудничаю с начала наших мандатов. Это предложение не касается ни Дональда, ни меня самого", - заверил Ж.-К.Юнкер, выступая в Европарламенте с ежегодным докладом о состоянии Евросоюза.

"Просто европейский пейзаж стал бы более ясен, понятен, если бы европейский корабль управлялся одним капитаном", - пояснил глава Еврокомиссии.

Наличие в исполнительной власти ЕС одного председателя "лучше бы отражало настоящую природу Европейского союза как одновременно союза государств и союза граждан", считает Ж.-К.Юнкер.

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Интерфакс-Украина
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