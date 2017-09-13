Полиция Майами провела более 50 арестов по подозрениям в мародерстве после удара урагана "Ирма"

Полиция американского города Майами (штат Флорида) сообщила, что произвела более 50 арестов граждан, подозреваемых в мародерстве впоследствии удара урагана "Ирма".

"Когда я сказал, что мы не потерпим правонарушений, мародерства или попыток извлечь выгоду за счет наших граждан, я не шутил", - сказал заместитель начальника местного отделения полиции Луи Кабрера в ходе пресс-конференции.

Мэр Майами Томас Регаладо в воскресенье ввел в городе комендантский час в связи с частыми случаями мародерства впоследствии удара стихии. Режим комендантского часа был снят во вторник.

Ураган "Ирма" ударил по материковой части американского штата Флорида в воскресенье. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди.

Жертвами стихии в США и на Карибских островах стали десятки человек.