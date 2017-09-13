Более полутысячи транспортных средств скопилось перед КПВВ на Донбассе

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, расположенные на линии разграничения в районе проведения АТО на Донбассе, в минувший вторник был больше, чем в предыдущие сутки, а по состоянию на утро среды пропуска ожидали 560 транспортных средств, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/250; "Марьинка" - 30/70; "Новотроицкое" - 50/40; "Гнутово" - 40/60", - говорится в обнародованном в среду утром пресс-службой пограничного ведомства сообщении.

В течение же вторника в КПВВ было оформлено 41,5 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.