Президентом Сингапура впервые стала женщина

63-летняя Халима Якоб стала первой женщиной, занявшей пост президента Сингапура, сообщает телеканал Channel News Asia.

Ожидается, что к присяге она будет приведена 14 сентября.

Х.Якоб, которая раньше была спикером парламента от малайской общины, избрана главой государства без проведения голосования, так как оказалась единственным кандидатом на этот пост.

Изначально участвовать в выборах президента страны планировали еще четыре кандидата, однако всем им было отказано в выдвижении по разным причинам. Кандидатуры двух претендентов были отклонены из-за того, что они не являлись выходцами из малайской общины. Такой критерий связан с прошлогодним решением местных властей, которые постановили, что вести борьбу за президентский пост в 2017 году могут только малайцы.

Еще два кандидата получили отказ, так как не имели необходимого стажа работы в государственных учреждениях или в крупных компаниях на руководящих должностях.

"Я президент для всех. И хотя выборов не было, мое стремление служить стране остается таким же сильным, - сказала Х.Якоб. - Я обещаю, что буду стремиться делать все для благополучия народа".

Сингапур является парламентской республикой, где исполнительная власть принадлежит, главным образом, кабинету министров во главе с премьером страны. Президент в Сингапуре выполняет больше представительную роль и имеет ограниченные полномочия, однако он может накладывать вето на решения, связанные с кадровыми вопросами.