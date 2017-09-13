Волкер считает, что Саакашвили имеет право на рассмотрение своего дела в украинском суде

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер считает, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили должен иметь возможность на рассмотрение своего дела в украинском суде.

"Украина – страна, где действует верховенство права. Кто угодно, например, бывший президент Саакашвили, имеет право на рассмотрение своего дела в украинском суде. Я надеюсь, что люди начнут деэскалацию политической драмы и сосредоточатся на правовом урегулировании. И для Украины это не менее важно, чем борьба с коррупцией и экономические реформы", - сказал К.Волкер на видеозаписи, которую М.Саакашвили обнародовал на своей странице в соцсети Фейсбук.

К.Волкер отметил, что Украина должна быть демократической и экономически сильной страной, что поможет противостоять вторжению России и стать успешным государством в будущем.

Он также добавил, что не советовал бы задерживать М.Саакашвили, а предложил бы президенту Украины Петру Порошенко сфокусироваться на обеспечении верховенстве права, укреплении институций и управлении государством, потому что Украина должна быть успешной страной, чтобы противостоять российской агрессии.