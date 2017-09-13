Почти 200 пожаров на открытых территориях произошло во вторник

В минувший вторник из-за сохраняющегося в ряде областей Украины чрезвычайного и высокого уровня пожарной опасности и последствий человеческой легкомысленности произошло 194 возгорания на открытых территориях, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Специалисты Службы спасения отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую являются последствия человеческой легкомысленности. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках. Такие поступки крайне опасны, ведь под действием открытых солнечных лучей даже оставленная стеклянная бутылка может вызвать возгорание сухой травы или лесной подстилки, не говоря уже о выброшенной спичке или окурке. И этого будет достаточно для того, чтобы спровоцировать масштабный лесной пожар", - говорится в обнародованном в среду утром на сайте ГСЧС Украины сообщении.

В Службе отмечают, что по данным Украинского гидрометцентра, до 15 сентября в некоторых областях Украины будет наблюдаться высокий уровень пожарной опасности. В частности, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, а в Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях - высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

"Учитывая такой прогноз, спасатели призывают граждан не терять бдительность во время отдыха на природе. И такие призывы особенно актуальны в разгар грибного сезона, ведь с большой вероятностью в ближайшие дни люди массово отправятся на в лесные массивы", - обратились к гражданам в ГСЧС.