Трамп рассматривает новую стратегию давления на Иран

Президент США Дональд Трамп изучает стратегию, которая предусматривает более жесткую реакцию со стороны Вашингтона на действия иранской армии в Ираке и Сирии, сообщает в среду ливанская газета "Дейли стар".

Издание отмечает, что стратегию предложили глава Пентагона Джим Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер и другие высокопоставленные лица.

Отмечается, что стратегии представили Д.Трампу в прошлую пятницу в Совете национальной безопасности США.

Ожидается, что президент поставит широкий спектр стратегических задач и целей для внешней политики США, при этом решать эти задачи Д.Трамп поручит военным и дипломатам.

СМИ отмечают, что план предусматривает усиление давления на Тегеран с целью ограничения его ракетной программы и поддержки шиитских военизированных отрядов в Сирии и Ираке.

Стратегия также предполагает противодействие кибершпионажу.