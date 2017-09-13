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10:24 13.09.2017

Трамп рассматривает новую стратегию давления на Иран

Президент США Дональд Трамп изучает стратегию, которая предусматривает более жесткую реакцию со стороны Вашингтона на действия иранской армии в Ираке и Сирии, сообщает в среду ливанская газета "Дейли стар".

Издание отмечает, что стратегию предложили глава Пентагона Джим Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон, советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер и другие высокопоставленные лица.

Отмечается, что стратегии представили Д.Трампу в прошлую пятницу в Совете национальной безопасности США.

Ожидается, что президент поставит широкий спектр стратегических задач и целей для внешней политики США, при этом решать эти задачи Д.Трамп поручит военным и дипломатам.

СМИ отмечают, что план предусматривает усиление давления на Тегеран с целью ограничения его ракетной программы и поддержки шиитских военизированных отрядов в Сирии и Ираке.

Стратегия также предполагает противодействие кибершпионажу.

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Интерфакс-Украина
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