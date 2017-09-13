События

10:03 13.09.2017

В Днепре полиция обнаружила квартирного вора с помощью украденных смарт-часов

Патрульные полицейские г.Днепр нашли вора смарт-часов через GPS-навигатор, который имелся в украденном устройстве.

"На спецлинию "102" поступил вызов о краже в одном из домов на ул.Станиславского. Патруль прибыл по указанному адресу и пообщался с заявительницей. Женщина рассказала, что кто-то украл из ее квартиры смарт-часы. Устройство имеет GPS-навигатор, который показывал, что часы находится на ул.Дрогобычской", - сказано в сообщении патрульной полиции Украины на странице в соцсети "Фейсбук" в среду.

Полицейские вместе с заявительницей направились по указанному адресу. С помощью функции обратной связи женщина позвонила на устройство, и незаметно для вероятного вора инспекторы патрульной полиции могли слышать все, что происходит вокруг.

Рядом с местом нахождения смарт-часов правоохранители заметили двух неизвестных.

"Один из полицейских подошел к ним, а другой неподалеку убедился, что слышит возле неизвестных голос именно своего партнера. Поэтому очевидно, что предмет был у одного из мужчин. Во время поверхностной проверки у одного из них обнаружили пропавшие часы", - рассказали в полиции.

Заявительница подтвердила, что обнаруженная вещь принадлежит ей. Также женщина сообщила, что велосипед, который находился рядом с мужчиной, является собственностью ее соседки. Прибывшая соседка подтвердила эти слова.

Вероятного вора задержали и вызвали следственно-оперативную группу.

По предварительной информации, задержанный уже был судим за кражи.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Россия предлагает ввести миротворцев ООН на Донбасс на шесть месяцев, численность и нацсостав должны быть согласованы с боевиками

Боевики за сутки 27 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

Страны ЕС не дали представляющей интересы Януковичей адвокатской компании информацию о средствах и активах – Енин

В Харькове в ДТП пострадали четверо детей и взрослый

Украинская прокуратура проводит экстрадиционную проверку по Саакашвили

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп рассматривает новую стратегию давления на Иран

Почти 200 пожаров на открытых территориях произошло во вторник

Россия не собирается присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия – МИД

27 семей, лишившихся жилья из-за взрывов на арсенале в Балаклее, получат новое до 1 октября

Верховный суд США заблокировал решение апелляционного суда, позволявшее въехать в страну 24 тысячам беженцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
зоотовары для собак на price.ua
РЕКЛАМА