В Днепре полиция обнаружила квартирного вора с помощью украденных смарт-часов

Патрульные полицейские г.Днепр нашли вора смарт-часов через GPS-навигатор, который имелся в украденном устройстве.

"На спецлинию "102" поступил вызов о краже в одном из домов на ул.Станиславского. Патруль прибыл по указанному адресу и пообщался с заявительницей. Женщина рассказала, что кто-то украл из ее квартиры смарт-часы. Устройство имеет GPS-навигатор, который показывал, что часы находится на ул.Дрогобычской", - сказано в сообщении патрульной полиции Украины на странице в соцсети "Фейсбук" в среду.

Полицейские вместе с заявительницей направились по указанному адресу. С помощью функции обратной связи женщина позвонила на устройство, и незаметно для вероятного вора инспекторы патрульной полиции могли слышать все, что происходит вокруг.

Рядом с местом нахождения смарт-часов правоохранители заметили двух неизвестных.

"Один из полицейских подошел к ним, а другой неподалеку убедился, что слышит возле неизвестных голос именно своего партнера. Поэтому очевидно, что предмет был у одного из мужчин. Во время поверхностной проверки у одного из них обнаружили пропавшие часы", - рассказали в полиции.

Заявительница подтвердила, что обнаруженная вещь принадлежит ей. Также женщина сообщила, что велосипед, который находился рядом с мужчиной, является собственностью ее соседки. Прибывшая соседка подтвердила эти слова.

Вероятного вора задержали и вызвали следственно-оперативную группу.

По предварительной информации, задержанный уже был судим за кражи.