Россия не собирается присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия – МИД

В Москве считают преждевременным ставить вопрос о полном отказе от ядерных вооружений, пока не намерены присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

"Он (ДЗЯО - ИФ) противоречит национальным интересам России и нашему видению того, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения", - сказал М.Ульянов в интервью газете "Коммерсантъ".

Дипломат отметил, что построение безъядерного мира - "это долгосрочная цель, движение к которой должно быть поэтапным, и работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию".

"Наверное, на каком-то этапе такой запрет станет целесообразным, но это произойдет на одной из последних стадий процесса ядерного разоружения - чтобы обеспечить необратимость достигнутых результатов. Сейчас ставить вопрос о запрещении ядерного оружия явно преждевременно", - подчеркнул он.

"Мы призываем подходить к задаче ядерного разоружения более трезво и реалистично. Себе в ущерб разоружаться никто не будет", - подчеркнул М.Ульянов.

По его словам, "в нынешних условиях ставить вопрос о полном отказе от ядерных арсеналов - несерьезно и даже безответственно".

При этом М.Ульянов подчеркнул, что ядерное оружие "предназначено, по большому счету, не для применения, а для сдерживания, и с этой своей ролью оно на протяжении многих десятилетий справляется вполне успешно".

12 сентября в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генассамблеи ООН, в рамках которой 20 сентября будет открыт к подписанию ДЗЯО.