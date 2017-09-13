27 семей, лишившихся жилья из-за взрывов на арсенале в Балаклее, получат новое до 1 октября

Семьи, жилье которых было разрушено в результате взрывов на артскладах Министерства обороны в Балаклее (Харьковская обл.), получат новое до 1 октября, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"На протяжении сентября в собственность пострадавших семей будет передано 25 квартир и 2 частных дома", - говорится в сообщении.

Процедура закупки квартир началась в конце июля.

"У нас уже на 100% подобраны квартиры, пострадавшие определились с теми объектами, которые они согласны, чтобы им приобрели взамен утраченного жилья. Остается один дом. Мы предложили семье несколько вариантов, и хозяева раздумывают", - цитирует пресс-служба главу Балаклейской РГА Степана Масельского.

Планируется, что 4 квартиры будут переданы в собственность пострадавшим семьям 15 сентября на сессии городского совета, а оставшиеся - в течение сентября.

"На этой неделе мы ожидаем массового заключения нотариальных договоров. Рассчитываем, что закуплено будет еще 9 квартир и 1 жилой дом. И в ближайшее время на сессии городского совета они будут переданы в собственность пострадавшим жителям. Еще 12 квартир и один дом будут закуплены до октября", - сказал С.Масельский.

По словам заместителя главы Балаклейской РГА Валентины Панасенко, 27 семей получат жилье, равноценное утраченному по количеству комнат и площади.

"В некоторых разрушенных домах барачного типа квартиры были площадью 40 и более квадратных метров. Поэтому у жителей была возможность получить 2-комнатные квартиры. Но площадь не должна превышать ту, которую они занимали. Если площадь все же превышает занимаемую ранее квартиру, то порядком предусмотрена возможность произвести доплату за «лишние квадратные метры", - сказала В.Панасенко.

Кроме того, все 27 семей, лишившихся жилья в результате ЧС, получат по 75 тыс.грн. материальной помощи.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта начались взрывы на территории 65 арсенала (в/ч 1652), неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе наиболее повреждено 228 домов, 2 разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.

Кабинетом министров Украины на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации было выделено 145 млн грн, из резервного фонда областного бюджета - еще 10 млн грн. Кроме того, для оказания материальной помощи пострадавшим из областного бюджета было выделено 30 млн грн, из районного - 5 млн и из городского - 4,5 млн грн.

За материальной помощью для восстановления жилья в Балаклейский горсовет обратились 3109 жителей. Всего в список граждан, пострадавших в результате взрывов на военном арсенале, были внесены 3908 жителей города.