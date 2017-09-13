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07:48 13.09.2017

Верховный суд США заблокировал решение апелляционного суда, позволявшее въехать в страну 24 тысячам беженцев

Верховный суд США приостановил действие решения федерального апелляционного суда, согласно которому запрет на въезд в страну не распространялся на беженцев, имевших официальное приглашение от организаций, занимающихся переселением, сообщает телеканал Си-Эн-Эн.

"Решение суда может повлиять на примерно 24 тыс. человек. Запрет на въезд в США касается жителей Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что решение суда может дать надежду сторонникам запрета, но оно может также просто отражать желание судей поддерживать существующий статус-кво до тех пор, пока иммиграционный указ президента США Дональда Трампа не будет рассмотрен в суде по существу.

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