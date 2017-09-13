Россия предлагает ввести миротворцев ООН на Донбасс на шесть месяцев, численность и нацсостав должны быть согласованы с боевиками – СМИ

В Российской Федерации считают возможным введение вооруженной миссии на Донбасс на полгода. При этом количество миссии и её национальный состав должен быть согласован между Киевом и боевиками, сообщил "112.Украина".

"Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН о создании вооруженной стрелковым оружием миссии для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев", – говорится в сообщении на сайте канала в ночь на среду.

Согласно документа, миссия ООН по содействию охране специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая осуществляет круглосуточный мониторинг в зоне конфликта, должна быть учреждена "после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения".

Также в Москве предлагают чтобы глава будущей миссии докладывал непосредственно генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Кроме того рекомендации генсека ООН относительно численности и национального состава будущей миссии, а также ее полномочий, должны быть согласованы "с правительством Украины и с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", отмечается в проекте резолюции.