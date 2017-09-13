К сведению: о трансляции пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Воспрепятствование строительству ТЭЦ на альтернативной энергетике: финансирование агрессора или рейдерский захват?"

В среду, 13 сентября, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Воспрепятствование строительству ТЭЦ на альтернативной энергетике: финансирование агрессора или рейдерский захват?". Участники: генеральный директор ООО "Энерго-промышленная группа "Югэнергопромтранс" Владимир Куковальский; директор юридического департамента ООО "Энерго-промышленная группа "Югэнергопромтранс" Сергей Муравский; исполнительный директор ООО "Энерго-промышленная группа "Югэнергопромтранс" Андрей Милюта; глава Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха; глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель. Ожидается участие представителя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса и представителя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (050) 990-91-90.