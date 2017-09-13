Боевики за сутки 27 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 27 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, ранения получили двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО обострилась. Если до 18.00 боевики проявляли незначительную активность, то вечером и ночью враг существенно увеличил количество обстрелов наших позиций, используя при этом минометы различных калибров… Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие. Двое наших защитников получили ранения. Учитывая прямую угрозу жизни украинских военных во время обстрелов, силы АТО несколько раз открывали огонь", – говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук в среду утром.

На донецком направлении из минометов калибра 120 и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов боевики 4 раза били по позициям ВСУ вблизи Авдеевки. Также вечером и ночью НВФ трижды открывали огонь из 120 и 82-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по украинским укреплениям у Песков. Кроме того, около 20.00 в районе Каменки было выпущено 12 мин калибра 82-мм.

На приморском направлении боевики применяли миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливали укрепления ВСУ на подступах к Водяному.

На луганском направлении единственной горячей точкой был поселок Крымское. Здесь после 18.00 боевики трижды открывали огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.