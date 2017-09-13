Директор лесхоза на Львовщине нанес ущерб государству на более 220 тыс. грн – полицейские

Директор одного из государственных лесохозяйственных предприятий Львовщины нанес государству ущерб на сумму более 220 тыс грн за поставки леса за границу на невыгодных условиях, сообщили в Отделе коммуникации Нацполиции Львовской области.

"Как установили сотрудники Управления защиты экономики Львовщины совместно с работниками областной прокуратуры, директор одного из государственных лесохозяйственных предприятий нанес государству ущерб на сумму более 220 тыс грн", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник со ссылкой на материалы УЗЭ во Львовской области.

Правоохранители установили, что руководитель заключил международный контракт по поставкам лесоматериалов иностранному предприятию на невыгодных условиях. В частности, по договору ним были изъяты пункты об обязательной полной предоплаты иностранным предприятием средств за поставленную древесину.

В дальнейшем государственным лесопредприятием была осуществлена поставка лесопродукции, однако никакой оплаты на его счета осуществлено не было. В результате предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 220 тыс грн.

Вместе с тем, для укрытия допущенных незаконных порубок древесины на лесных угодьях лесничества, директор направил в вышестоящую инстанцию поддельные статистические документы.

Во время следствия, с целью обеспечения возмещения причиненных убытков, был наложен арест на частный дом, принадлежащий директору, его земельный участок и гараж.

Прокуратурой области на рассмотрение суда направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2. ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Данные действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан и со специальной конфискацией.

В настоящее время директор освобожден от занимаемой должности.