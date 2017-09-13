В Запорожье возле офисного здания произошел взрыв, пострадавших нет - СМИ

В Запорожье во вторник вечером на улице Патриотической, возле офисного здания, произошел взрыв. Никто не пострадал, сообщило "Радио Свобода".

"В Запорожье около 22.00 произошел взрыв у офисного здания, расположенного по улице Патриотической", – говорится в сообщении на сайте "Радио Свобода" в ночь на среду.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Национальной полиции региона.

"Пострадавших нет. Выехала взрыво-техническая служба и следственно-оперативная группа. Устанавливают обстоятельства инцидента", - цитируют сообщение пресс-секретаря главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерины Людвик.

В "Радио Свобода" напомнили, что с этим офисным зданием на ул.Патриотической уже происходил похожий инцидент в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года. Тогда в результате взрыва были повреждены перекрытия крыши здания. Полиция расследовала это событие по признакам ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (особо злостное хулиганство).

Ранее в здании, возле которого произошел взрыв, был офис влиятельного местного бизнесмена Евгения Анисимова, который сейчас находится вне Украины. Он был крупнейшим спонсором местных организаций Партии регионов.