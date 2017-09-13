Трамп намерен оказывать давление на КНДР для достижения денуклеаризации Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп продолжит "делать небольшие шаги" в отношении КНДР для достижения конечной цели - денуклеаризации Корейского полуострова, заявила во вторник пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

"Он (Д.Трамп - ИФ) сказал, что это небольшой шаг в рамках процесса. Я думаю, что конечная цель - это денуклеаризация Корейского полуострова. Мы должны двигаться вперед. Мы продолжим делать эти небольшие шаги", - сказала она журналистам в ходе брифинга в Белом доме.

По словам С.Сандерс, "президент стремится предпринимать каждый шаг, имея все варианты на столе".

"Но в то же время мы знаем, что те, кто проголосовал за это (ужесточение санкций - ИФ), все должны делать больше. Президент призывает их делать больше. И мы продолжаем надеяться, что они будут", - отметила представитель Белого дома.

Он добавила, что Д.Трамп также выразил надежду на то, что "они будут играть более активную роль в оказании давления на КНДР".

Ранее во вторник американский лидер заявил, что не считает одобренные СБ ООН дополнительные санкции против КНДР существенным событием.

По сообщению Си-Эн-Эн, он назвал эти ограничительные меры "небольшим шагом вперед, а не крупным событием". Также Д.Трамп отметил, что не знает, возымеют ли подобные санкции какой бы то ни было реальный эффект.

В понедельник Совет Безопасности ООН единогласно поддержал ужесточение санкций против КНДР

Документ налагает запрет на закупку северокорейской текстильной продукции, продажу стране газового конденсата, а также предусматривает досмотр грузовых судов, входящих и покидающих порты в Северной Корее.

Резолюция вводит ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР - максимум 500 тысяч баррелей до конца этого года и не более 2 миллионов баррелей в год, начиная с января 2018 года.

Резолюция запрещает странам-членам ООН выдавать разрешение на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклеаризации.

Документ позволяет досматривать в открытом море суда в случае подозрения на перевозку запрещенных грузов. Такой досмотр должен происходить с разрешения стран, под флагами которых они ходят.

Запрет на закупки у КНДР текстильной продукции, включая ткани и частично готовые изделия, вступает в силу в течение 90 дней с момента принятия резолюции.02:11:58 EET-2