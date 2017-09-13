В "Борисполе" гражданин Турции пытался подкупить пограничников, предлагая $500 за пропуск

На пропускном пункте "Киев" в аэропорту "Борисполь" задержан гражданин Турции, который пытался подкупить пограничников для противозаконного пребывания на территории Украины, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбе.

Гражданина Турции не пропустили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Он прибыл в Украину рейсом "Стамбул-Киев" в пункт пропуска "Борисполь".

"Во время прохождения пограничного контроля инспектор зафиксировал превышение им (гражданином Турции – ИФ) срока пребывания на территории Украины во время предыдущего визита. Иностранцу было разъяснено причину непропуска и вручен отказ в пересечении государственной границы Украины. Мужчину такой поворот событий не устроил, и он попытался решить вопрос путем подкупа старшего смены пограничных нарядов и предложил денежное вознаграждение в размере $500", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

По факту предложения неправомерного денежного вознаграждения пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции.

В Госпогранслужбе напомнили гражданам о противоправности действий направленных на решение вопроса путем подкупа. "Напоминаем, что за дачу взятки лицо несет уголовную ответственность по ст. 369 УК Украины", подчеркнули в ведомстве.