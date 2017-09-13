У Трампа родился девятый внук

В семье сына президента США Эрика Трампа и его супруги Лары появился на свет ребенок, который стал девятым по счету внуком Дональда Трампа, сообщил Э.Трамп в своем "Твиттере".

"Лара Трамп и я рады сообщить о рождении нашего сына Эрика Люка Трампа в 8:50 утра", - написал он в "Твиттере".

Президент США Дональд Трамп поздравил сына и его супругу с рождением мальчика.

"Поздравления Эрику и Ларе с рождением их сына Эрика Люка Трампа этим утром!" - написал он на своей странице в "Твиттере".

В настоящее время Э.Трамп является исполнительным вице-президентом основной компании семьи Trump Organization. Он является третьим ребенком и вторым сыном Д.Трампа от его первой супруги Иваны.

У Д.Трампа до появления на свет Эрика Люка уже было восемь внуков: Арабелла Роуз Кушнер, Джозеф Фредерик Кушнер и Теодор Джеймс Кушнер, являющиеся детьми его старшей дочери Иванки и ее супруга бизнесмена Джареда Кушнера, которые сейчас работают в Белом доме советниками президента. Еще пятеро - от брака его старшего сына Дональда Трампа-младшего и его супруги Ванессы - девочки Кай Мэдисон Трамп и Хлоя София Трамп и мальчики Дональд Джон Трамп-третий, Тристан Милош Трамп и Спенсер Фредерик Трамп.