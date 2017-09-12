События

23:27 12.09.2017

Боевики осуществляют "постановочные обстрелы" с целью обвинения ВСУ в нарушении режима тишины

Боевики на Донбассе осуществляют постановочные обстрелы своих позиций с целью обвинения Вооруженных сил Украины в нарушении ранее подписанного "школьного" перемирия. Украинские военные не поддаются на провокации, сообщает украинская сторона СЦКК.

"Так называемые "обстрелы носят постановочный и провокационный характер с целью обвинения Вооруженных сил Украины в нарушении режима прекращения огня. По данным украинской стороны СЦКК незаконные вооруженные формирования ОРДО активно применяют при "школьном" перемирии тактику подрыва инженерных боеприпасов в районе своих позиций с целью имитации артиллерийских "обстрелов" со стороны подразделений Вооруженных сил Украины обвинения их в нарушении режима прекращения огня", – говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО на Фейсбук во вторник со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Как пример, наблюдателями украинской стороны СЦКК отмечено ведение боевиками неприцельного, хаотического огня из стрелкового оружия в сторону позиций подразделений ВСУ 11 сентября после 22.00.

Кроме того, были зафиксированы подрывы инженерных боеприпасов на территории неподконтрольной украинскому правительству в районе пос. Васильевка Донецкой области, где располагается водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водовода (ВНС) и в непосредственной близости от которой, боевики оборудовали свои позиции. Указанные действия НВФ ОРДО сопровождались заявлениями об угрозах жизни обслуживающего персонала ВНС, который был вынужден прекратить работу и укрыться в безопасном месте.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что во время проверки эти факты не нашли своего подтверждения.

"Так называемые "обстрелы" имели постановочный и провокационный характер с целью обвинения Вооруженных сил Украины в нарушении режима прекращения огня. Указанное в очередной раз свидетельствует о заинтересованности руководства ОРДО в дальнейшем обострении конфликта и сознательное невыполнение Минских договоренностей. Подразделения ВСУ неуклонно соблюдают режим прекращения огня в рамках "школьного" перемирие и не поддаются на провокации со стороны НЗФ ОРДО и ОРЛО", отмечается в сообщении.

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