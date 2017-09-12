Кабмин 13 сентября намерен утвердить Концепции развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на 2018-2020 годы и финпланы ОПЗ, "Укрзализныци" на 2017

Кабинет министров Украины на заседании 13 сентября намерен утвердить Концепцию развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на 2018-2020 годы, финансовый план ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и консолидированный финплан ПАО "Укрзализныця" на 2017 год.

Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данные вопросы на заседании представят министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров и вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, соответственно.

Кабмин намерен создать межведомственную рабочую группу по вопросам создания единой системы логистики сил обороны.

Правительство намерено утвердить план мер на 2017 год, направленных на активизацию реформирования местного самоуправления и государственную поддержку добровольного объединения территориальных общин, а также рассмотреть вопрос передачи котельных с тепловыми сетями в собственность территориальных общин.

Кабмин намерен утвердить перечень судов, органов и учреждений системы правосудия, охрана которых осуществляется подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии.

Планируется утвердить новый состав межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий.

Также правительство планирует отнести имущественные комплексы ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" и ООО "Энергия и газ Украина" к сфере управления ФГИ.

Кабмин намерен создать государственные учреждения "Центр пробации", "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" и рассмотреть проведение конкурса по отбору кандидатов на должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Правительство планирует определить администратора Единого государственного портала административных услуг и рассмотреть реализацию правопросветительского проекта "Я имею право!" в 2017-2019 годах.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.