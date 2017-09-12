Правительство работает над созданием инструмента мониторинга имплементации СА с ЕС – Гройсман

В украинском правительстве сейчас идет работа по созданию инновационного инструмента мониторинга имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом "Пульса Соглашения", сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщает во вторник пресс-служба Кабинета министров Украины, В.Гройсман во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером (Sven Mikser) отметил, что Украина заинтересована в усилении сотрудничества с Эстонией, которая председательствует в Совете ЕС во втором полугодии текущего года. Отмечается, что Киев рассчитывает на поддержку Таллинна в вопросе дальнейшей экономической интеграции Украины с ЕС.

В.Гройсман сообщил, что интеграция Украины в общее политическое и экономическое пространства с Евросоюзом является стратегической целью правительства.

"И в настоящее время ведется работа по созданию инновационного инструмента мониторинга имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС - так называемого "Пульса Соглашения", - сказано в сообщении.

Во время встречи с главой МИД Эстонии украинский премьер поблагодарил правительство Эстонии за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку политики санкций против агрессора, а также предоставление Украине гуманитарной, финансовой и технической помощи.

Также отмечается, что Киев будет благодарен за общую позицию по блокированию опасных энерегопроектов, в частности по строительству газопровода "Северный поток 2".

"Мы заинтересованы в перенимании опыта Эстонии в области реформ, в частности, в политической, правовой, экономической, финансовой, таможенно-налоговой сферах и в области электронного управления. Мы также говорим об интересе к совместным инвестиционным проектам", - сказал В.Гройсман.