Посол Франции выразила обеспокоенность приговором т.н. "верховного суда Крыма" Ахтему Чийгозу

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон (Isabelle Dumont) выражает глубокую обеспокоенность приговором "крымского суда" заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, которого приговорили к 8 годам заключения.

"Я выражаю свою глубокую обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Крыму и, особенно, приговором заместителю Междлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгоз, которого приговорили к 8 годам колонии за "организацию и участие в массовых беспорядках"", - цитирует заявление И.Дюмон пресс-служба посольство Франции во вторник.

Посол также напомнила, что Франция не признает ни "Верховный суд" Крыма, ни незаконную аннексию Крыма, а также не признает результатов выборов, организованных на полуострове незаконными органами власти.

"Хочу напомнить о преданности Франции территориальной целостности Украины и наших постоянных усилиях в этом направлении", - сказано в сообщении И.Дюмон.

Как сообщалось, 11 сентября так называемый Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам заключения в колонии заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа А.Чийгоза.

А.Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в Крыму по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года, фактически - за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием крымского парламента, когда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приговор А.Чийгозу является очередным приговором Российской Федерации, которая на международном уровне признана оккупантом.

Европейский Союз запрет на деятельность крымского Меджлиса и преследование его лидеров расценивает как "серьезные и неприемлемые нарушения" их прав.